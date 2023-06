Nations League Maschile | l’Italvolley al secondo match con la Cina

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 22 giugno 2023) Rotterdam – Esordisce in modo ottimo l’Italia allain Olanda. Gli Azzurri conquistano ilcon l’Iran per 3-0 (25-19, 25-16, 26-24). Dopo il trionfo mondiale, l’Italia è tornata in campo e ha battuto una squadra in crescita, riprendendo pian piano gioco e set. L’obiettivo è fare punti in ottica Final8. Oggi in campo alle 13.00 con laper la seconda sfida olandese. Il racconto della partita (federvolley.it) Nel primo set De Giorgi parte con la diagonale formata da Giannelli e Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, al centro Russo e Galassi, libero Scanferla. Il primo punto della gara lo firma Galassi, inizia così la week 2 dell’Italia. Il muro di Michieletto porta l’Italia sul 5-1. L’Italia aumenta il proprio vantaggio, un muro di Giannelli e l’ace di Lavia valgono l’8-1. L’iran prova a ...