Nations League di Volley | dopo la Cina | l’Italia punta alla vittoria con la Serbia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Rotterdam – La secondanel giro di una settimana. L’Italdi De Giorgi prosegue la striscia positiva. Gli Azzurri,aver superato l’Iran all’esordio, hanno vinto contro laper 3-0 ((25-13, 25-19, 26-24). Un match combattuto dove era fondamentale imporre ritmo e personalità. Così è stato ecolleziona un’altra preziosae vola a 12 punti. Da replicare anche con la, domani ancora in campo, per raccogliere punti preziosi per la Final8 a Danzica e anche per il Ranking Mondiale. Di seguito, il racconto della partita, le dichiarazioni e il calendario della(feder.it) Azzurri, in campo ...