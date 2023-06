Narendra Modi ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden e Jill

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joee la first ladyhannoil primo ministro indiano, in visita di Stato a Washington. Poco prima del suo arrivo, il ...

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro indiano, in visita di Stato a Washington. Poco prima del suo arrivo, il portavoce dell'esecutivo americano, John Kirby, ha spiegato che "questa relazione bilaterale, che riteniamo sarà una delle ...Sul fronte politico e parlamentare, il Cogress ha accusato il Bharatiya Janata Party (Bjp, il Partito del popolo indiano del premier) di alimentare una 'politica divisiva' nel Manipur. ...... sfruttando la visita del premiernegli Usa per favorire ingresso o permanenza dei lavoratori qualificati nel Paese. Lo scrive l'agenzia Reuters , citando persone famigliari con i fatti.

Washington, 22 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita di Stato a Washington ...Il manager sudafricano ottimista dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narenda Modi: "Fiducioso che Tesla sarà in India" ...