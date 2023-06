Napule È di Pino Daniele | l’amore come nessuno aveva osato prima | storia di un capolavoro

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023) Per raccontarenel suo senso più universale dovremmo partire, probabilmente, proprio daÈ di. Chi è innamorato sa bene, senza mentirsi troppo, quanto sia tormentata una relazione: la gioia, la complicità e la fiducia si alternano a quei momenti in cui i pensieri intrusivi si insinuanopiccoli demoni, cedendo il posto a tensioni e domande ingombranti. Non è un male, è proprioad essere ciò. Era il 1976 e, ad un passo dal suo esordio discografico, annunciò a Radio Euro Sound: “Forse il prossimo 45 giri che farò, lo farò così. Si chiamaÈ”. Lo ricorda GQ Italia in un articolo del 2021, in tempo dopo la grande commozione sul finale di È Stata La Mano Di Dio di Paolo ...