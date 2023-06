Napoli | situazione fra i pali | nessun riscatto per Gollini

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 22 giugno 2023) La nuova annata calcistica non è ancora partita ma ilsta già lavorando alle situazioni da sbrogliare all’interno della rosa. Riguardo la delicatadel vice Meret con il secondo portierein bilico, ora la dirigenza campana avrebbe preso una decisione importante. Come rivelato dal Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero scelto di non riscattare l’estremo difensore dall’Atalanta volgendo la sguardo ad altre soluzioni già presenti sul taccuino partenopeo., sale Contini come vice Meret Oltre alle altre bollenti situazioni di mercato, da tempo ilsta ragionando sul ruolo di vice Meret. Complice una buona stagione, l’ex Spal sembra aver guadagnato l’indiscusso ruolo da titolare ma ci sarebbe ancora da sciogliere il nodo attorno al ...