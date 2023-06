Napoli | il primo luglio arrivano 10 mln di € per la prima cessione ufficiale

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bisognerà solo aspettare il prossimo 30 giugno per aver la conferma definitiva, ma si può considerare ormailadella SSC. Con la permanenza in Serie A dell’AC Monza, infatti, è scattato l’obbligo di riscatto da parte del club lombardo dell’attaccante del, Andrea Petagna. A partire dal, quindi, il L'articolo

Commenta perKvicha Kvaratskhelia ha sorpreso tutti, l'antidivo per eccellenza che ha stregato la Serie A a suon di gol e giocare. Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per tenerlo lontano da tentazioni ...Se leggiamo i titoli sulla superficie troviamo Napule È come prima traccia delalbum Terra ... L'amore perè sincero, perché Pino Daniele non si limitò a raccontare l'amore edulcorato ma ...... gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano,, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, ... un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una bustagiorno di emissione ...

Danso primo obiettivo del Napoli: difensore moderno, fisico ma agile ... IlNapolista

In uno stadio Maradona strapieno, i Coldplay hanno tenuto il concerto della loro prima tappa in Italia del tour mondiale. Il gruppo britannico con lo show "Music Of The Spheres World Tour" ha fatto ...Parla “orientale” il mondo pizza, stando ai risultati della ventesima edizione del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo, svoltosi nel padiglione 1 della ...