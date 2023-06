Napoli | De Laurentiis | “Chi compie certe azioni deve rimanere fuori dagli stadi per sempre”

(Di giovedì 22 giugno 2023) In occasione del convegno “l’Antisemitismo nello sport”, in corso presso la Sala del Refettorio alla Camera, ha preso la parola il presidente delAurelio De: “Le istituzioni calcistiche e governative devono prendere provvedimenti precisi. Le persone che compiono determinatevanno tenuto lontaneper. Ok il protocollo che verrà presentato martedì, ma le buone intenzioni non bastano più. E’ il momento di attuare soluzioni e non promesse. Serve l’azione, anche a costo di risultare antipatici“. SportFace.

KVARA RESTA - Il nuovodi Rudi Garcia ripartirà da alcuni calciatori chiave. Proprio come Kvara. Se Osimhen ad oggi è un dubbio (in caso di offerta monstre, Depotrebbe pensare di ...Commenta per primo Kvicha Kvaratskhelia ha sorpreso tutti, l'antidivo per eccellenza che ha stregato la Serie A a suon di gol e giocare. Aurelio Deha fatto di tutto per tenerlo lontano da tentazioni esterne ed è pronto a ritrattare i dettagli dell'accordo che lega il giocatore al club fino al 2027. Il georgiano arriverà a guadagnare ...... sta per mettere nero su bianco il rinnovo del contratto che lo legherà alla società di Aurelio Defino al 2028. Kvaratskhelia ad un passo dal rinnovo con ilfino al 2028 Lo ...

Napoli, Osimhen ha un prezzo: De Laurentiis pronto a cederlo per 150 milioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo 7 stagioni in maglia Napoli per l’ex Empoli è arrivato il tempo del bivio: firmare un rinnovo al ribasso o cessione. Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista… Leggi ...Il mercato azzurro ruota anche intorno a Victor Osimhen. Si prova a trovare un’intesa tra le parti per il rinnovo di altri due anni come annunciato da De Laurentiis. Il Napoli proverà a offrire di più ...