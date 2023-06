MX2 | inizia la doppietta indonesia con il GP di Sumbawa | Adamo vuole confermarsi leader ma sarà battaglia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Torna in azione, dopo un fine settimana di riposo, il Mondiale di motocross 2023. Per quanto riguarda il campionato di MX2, il trasferimento è dall’Europa all’Asia. Per essere più precisi si gareggerà nel sud-est asiatico e non solamente per una gara. Stiamo di fronte ad un doppio appuntamento di grande importanza. Si inizierà nel weekend in arrivo con il Gran Premio di, che aprirà lana, quindi si passerà nel fine settimana successivo al Gran Premio di Lombok. Siamo ai nastri di partenza di due eventi che potrebbero indirizzare in maniera importante l’intera stagione. Vivremo quattro manche che metteranno in palio 100 punti che andranno a riscrivere una classifica generale quanto mai livellata. Nella graduatoria della MX2, infatti, davanti a tutti troviamo ancora il nostro Andreache ...