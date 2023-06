Mutui | attenzione al variabile | ecco quanto cosa in più

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 22 giugno 2023) In 11 mesi la Bce ha aumentato il costo del denaro di 400 punti base, un incremento mai visto in ventidue anni di storia europea. Il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è stato del 4,24%, la stessa cifra era del 2,05% a giugno 2022