Non è la prima volta chea duello i suoi rivali: in passato aveva proposto di combattere con il presidente della Bielorussia Lukashenko e con il presidente della Russia Putin . Ma questa ...... bensì di un vero e proprio scontro tra due dei principali protagonisti del mondo tech contemporaneo: Elone Mark Zuckerberg. A lanciare il guanto diè stato proprio il patron di Twitter e ..."Dimmi dove devo venire", inteso come "Dimmi dove devo venire per riempirti di botte" : Mark Zuckerberg ha risposto così, in una Storia sul suo profilo su Instagram, allaa duello che Elongli ha lanciato via Twitter. In attesa di capire se e dove andrà in scena questo combattimento fra i due, andiamo con ordine e vediamo di capire come si è arrivati sin qui.

Musk sfida Zuckerberg a un combattimento sul ring. E lui accetta: “Dimmi dove ci troviamo” la Repubblica

Musk, 51 anni, ha lanciato la sfida dopo aver commentato sotto un post sul nuovo progetto sospetto di Zuckerberg, che secondo quanto riferito si chiamerà Threads e sarà il rivale di Twitter. “Sono ...L'incidente ha avuto luogo su Instagram, dove Zuckerberg ha risposto a una sfida di lotta proposta da Musk con un audace "SEND ME LOCATION RIGHT NOW". LEGGI ANCHE > Russell Crowe è il testimonial di ...