Musk invita Zuckerberg a battersi sul ring Il patron di Meta accetta | «Dimmi dove»

(Di giovedì 22 giugno 2023) C’era una volta Celebrity Deathmatch. Questa volta, però, non si tratta di una sfida su unimmaginario né di plastilina, bensì di un vero e proprio scontro tra due dei principali protagonisti del mondo tech contemporaneo: Elone Mark. A lanciare il guanto di sfida è stato proprio ildi Twitter e Tesla, che commentando un articolo in cui si parlava dell’intenzione didi creare una piattaforma simile a Twitter (che dovrebbe chiamarsi Threads, ndr) ha detto: «Sono pronto a un battermi anche in gabbia, se lui (, ndr) ci sta». I “cage match” citati dasono gli incontri delle arti marziali miste che si svolgono nelle gabbie di MMA. La risposta di Mark Ma la risposta sinon si è fatta ...

ha poi aggiunto: "Ho questa grande mossa che chiamo "il tricheco", dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nient'altro". Zuckerberg invece da anni dedica parte del suo tempo libero ...Il nuovo CEOi dipendenti a lavorare per ' creare nuove partnership, celebrare nuove voci e ... Le intenzioni sembrano ottime, ma Twitter ha subito profondi cambiamenti dall'arrivo di. Per ...Parlando del visore Apple Vision, Elonl'ha toccata piano come suo solito: piuttosto che spendere 3.499 dollari, ha commentato, lui ...l'immancabile scienziato pazzo (il Cercatore) che cia ...

Musk invita Zuckerberg a battersi sul ring. Il patron di Meta accetta ... Open

Si sfideranno a duello i due patron di Meta e Twitter: il tutto dopo l'annuncio di Zuckerberg di voler creare un altro social ...