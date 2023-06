Musetti-Rune | ATP Queen’s | programma | orario d’inizio | tv e streaming Ordine di gioco e precedenti

(Di giovedì 22 giugno 2023) I quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile del Cinch Championships 2023, torneo di categoria ATP 500 di tennis, si disputeranno alClub di Londra, domani, venedì 23 giugno: l’italiano Lorenzo, numero 6, affronterà il danese Holger, numero 2. Il match sarà il secondo ina partire dalle ore 13.00 italiane sul Center Court, ovvero il campo principale: prima del match dell’azzurro si giocherà Alex de Minaur (Australia, 7)-Adrian Mannarino (Francia). Tra l’italiano ed il danese non ci sono. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Tennis TV, Sky Go, Now, SuperTenniX. OA ...

ATP 500 QUEEN'S - IL PROGRAMMA DI VENERDI' 23 GIUGNO A partire dalle 13:00 - (7) De Minaur vs Mannarino A seguire - (6)vs (2)A seguire - Korda vs (5) Norrie A seguire - (1) Alcaraz vs ...Venerdì Lorenzoci riprova: una settimana dopo Stoccarda va di nuovo a caccia della sua prima semifinale ... si gioca un posto al penultimo atto del torneo con il danese Holger, n.6 ATP e ...Come se non bastasse, ad aggiungere attesa alla partita di venerdì c'è il fatto che i due non si sono mai affrontati in carriera: sarà il primo, elettrizzante confronto tra. ...

Sport - Nella storia, a indicare il rapporto piuttosto complicato con i prati del circolo di West Kensington, è appena il quinto italiano a raggiungere il traguardo ...Per Rune adesso la sfida con Lorenzo Musetti. S. Korda b. [4] F. Tiafoe 7-6(2) 6-3 Derby a stelle strisce al Queen’s. Lo vince Sebastian Korda molto più continuo di Francis Tiafoe apparso abbastanza ...