Municipio X – Il M5S | “I nostri amministratori vorrebbero barattare il Mare di Roma per un piatto di spaghetti alle vongole”

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Oggi in Commissione regionale per la tutela del territorio e l’erosione costiera sono stati ascoltati gliLocali del litorale laziale. Per il Lido di Ostia, in rappresentanza l’assessore all’ambiente diCapitale Sabrina Alfonsi. L’assessore però non si è soffermata sui veri problemi del litorale lidense, evitando accuratamente di affrontarli. Per esempio l’assessore Alfonsi ha trascurato di dire che in regione si devono sbrigare a completare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA). Perché se è vero che è importante investire ed ottenere notevoli risorse finanziarie per combattere l’erosione costiera è anche vero che è altrettanto importante per il PUA, strategico e decisivo per l’imprenditoria locale. Ed invece nell’attesa di approvazione della VAS, si preferisce tenere le imprese ...