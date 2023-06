... considerando che dai dati ufficiali ACI fanno capo aoltre 870.000 veicoli tra auto e moto, nel 2022 la "spesa pro capite" perlegate alle violazioni del Codice della Strada è stata di ...... considerando che dai dati ufficiali ACI fanno capo aoltre 870.000 veicoli tra auto e moto, nel 2022 la 'spesa pro capite' perlegate alle violazioni del Codice della Strada è stata di ...Quando saranno ufficiali leper chi percorrerà le strade a velocità più sostenute. Tornando ... invece, Salvini ha specificato che una di quelle dove ciò potrebbe diventare realtà è la...

Multe, a Milano, Firenze e Bologna gli automobilisti più sanzionati TGCOM

I cittadini milanesi, fiorentini e bolognesi sono quelli che pagano di più 'pro capite' per violazioni al Codice della Strada.Multe: a Milano, Firenze e Bologna i conducenti più sanzionati. Guardando alle sole multe per eccesso di velocità, i più sanzionati sono i fiorentini, seguiti da grossetani e reatini. In valori assolu ...