MOVIOLA – Francia-Italia | gol del 2-1 viziato da un fallo netto | azzurri derubati

(Di giovedì 22 giugno 2023) Grave errore arbitrale sul gol del 2-1 dellanella sfida della prima giornata dell’Europeo Under 21 contro l’. Il gol di Barcola, che ha rubato palla in area dopo una follia di Udogie, è statoda unnon fischiato su Okoli a inizio azione. A centrocampo, infatti, Gouiri è intervenuto a gamba tesa sul difensore dell’Atalanta prima di effettuare il passaggio che Udogie avrebbe intercettato in area regalando poi palla a Barcola. Svista arbitrale che pesa se sommata al rigore non concesso aglisul tocco di mano di Kalulu in area 1o minuti prima. SportFace.

Ha del clamoroso il rigore negato all'Italia nel corso del secondo tempo del match contro la Francia, valevole per la prima giornata del girone D degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Tonali pennella un'altra palla interessante, la ...

Alla Cluj Arena, il match valido per la prima giornata degli Europei U21 tra Francia e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live