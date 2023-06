Mourinho lascia l' Uefa Football Board dopo la squalifica La lettera a Boban e Ceferin | ' Non ci sono più le condizioni'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Josérinuncia a far parte dell', l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio ...

Josérinuncia a far parte dell' Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio europeo. ...Josérinuncia a far parte dell'Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio europeo. La ...L'Uefa non fa sconti a Josè. L'Uefa non sicondizionare dall'ingombrante personaggio portoghese. E se Ceferin, il presidente, detta la linea dura ("non tollereremo episodi di bullismo contro gli arbitri"), l'Uefa ...

Mourinho lascia l'Uefa Football Board dopo la squalifica, lettera ... Sport Fanpage

Mourinho ha deciso di abbandonare il suo posto nel board nelle ultime ore. Una scelta comunicata con una mail di poche righe inviata nella giornata di oggi: “Caro signor Boban, nel ringraziarla per ...José Mourinho rinuncia a far parte dell'Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio ...