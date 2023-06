Mourinho | la giustizia senza misura

La squalifica di, nel suo esagerato carico edittale ( quattro giornate ), non si spiega con la logica dellasportiva, ma con quella dell'antropologia. Bisogna rifarsi al pensiero di un grande ...Lo Special One è stato accusato di aver violato gli articoli 4.1 e 23.1 del codice disportiva. Queste le parole dinell'occasione sopracitata: "Questo risultato si adatta al ......4 (quello sulla mancata lealtà) e 23 (giudizi lesivi della reputazione) del Codice di... Club e Procura sono infatti d'accordo sulla sanzione pecuniaria, ma avengono chieste anche le ...

Roma, Mourinho squalificato dall'Uefa: 4 giornate per le offese a Taylor Corriere dello Sport

La Uefa ha deciso di sospendere José Mourinho “per le prossime quattro partite di competizioni Uefa per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficia ...Il Tribunale federale nazionale non ha accolto l'accordo per il patteggiamento ritenendolo "non congruo": udienza rinviata ...