MotoGP su TV8 | Assen 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) La “trilogia di giugno” dellagiunge alla sua puntata finale, che non a caso può essere considerata il climax del trittico. Nell’imminente weekend, il Motomondiale sarà impegnato ad, dove andrà in scena l’edizionedel Dutch Tourist Trophy. L’evento è l’equivalente del Gran Premio d’Olanda, ma non ne ha mai assunto il nome, restando fedele alla sua dicitura originaria. La pista edificata nel Drenthe è soprannominata “La Cattedrale” o “L’università della moto” in virtù della sua complessità. È anche vero che la ristrutturazione del 2005-2006 ha mutilato l’impianto, eliminando la parte più veloce e difficile, riducendo la lunghezza del tracciato da quasi 6 km a poco più di 4,5 km. Cionondimeno, il blasone non si è ridotto e vincere adè un traguardo a cui ambisce ogni centauro. Nel 2022 in ...