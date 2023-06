MotoGP | Marco Bezzecchi | “Al Sachsenring ho chiuso in crescendo | spero di essere subito competitivo ad Assen”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023)è indubbiamente la grande rivelazione di questa prima parte di stagione in, con all’attivo già due vittorie su sette gare disputate che lo hanno proiettato addirittura al terzo posto nella classifica generale del Mondiale a -34 dal leader Francesco Bagnaia e a -18 dall’altro ducatista Jorge Martin. Gli ultimi due round non sono stati però particolarmente brillanti ed il 24enne romagnolo vuole salire di colpi questo weekend al TT diper il Gran Premio d’Olanda 2023. “Nella gara delhoin, oradidaad. Questo è da sempre un tracciato tra i miei preferiti, ma non bisogna pensare che sia una ...