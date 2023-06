... 4,54 km GIRI: 26 RECORD IN PROVA:Bagnaia (Ducati) - 1'31"504 - 2022 RECORD IN GARA: Aleix Espargaró (Aprilia) - 1'32"500 - 2022 **: il pronostico del GP di Assen 2023**...Dolci ricordi ad Assen per Pecco Laè arrivata all'ultima tappa della prima parte del campionato 2023 che dopo la cancellazione ... Le parole diBagnaia ' Siamo all'ultima gara prima ...2023, Gran Premio di Germania: le previsioni meteo Venerdì 23 giugno Cielo: nuvole e sole a ... 40% Temperature max/min: 28/17°C Così nel 2022Bagnaia si impose in quella che fu una ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Assen è una delle mie piste preferite. Mi aspetto una gara molto combattuta" OA Sport

Francesco Bagnaia si appresta ad affrontare l'ultimo weekend di gara prima della lunga sosta estiva da leader del Mondiale MotoGP, con l'obiettivo di conservare e se possibile consolidare la sua prima ...Oggi Alvaro è intervenuto sul set up della moto, ha testato diverse soluzioni di gomme e senza forzare è arrivato ad 1 secondo e mezzo dal record di Bagnaia. Un test divertente che non prevede un segu ...