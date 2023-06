(Di giovedì 22 giugno 2023) Tonyo Pedro. Pedroo Tony. Ormai lasi può riassumere in questo modo, con i due grandi rivali che hanno monopolizzato tutta l’attenzione di quel che succedeclasse mediana. Un percorso che, in sette gare, ha visto due successi dell’italiano e quattro dello spagnolo, per confermare quanto stiano dominando la scena rispetto agli avversari. La classifica generale del Mondiale2023 conferma questo concetto. Tonyè ancora al comando con 139 punti contro i 124 dello spagnolo che, nelle due ultime uscite, si è riportato 15 lunghezze di distacco. Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo sta pagando a caro prezzo lo “zero” di Le Mans ma le vittorie di Mugello e Sachsenring hanno confermato che ha ...

Domenica lo show finale: gara di Moto3 alle 11, poi laalle 12.15 con il supertra Pedro Acosta e Tony Arbolino , e infine il GP Olanda della MotoGP alle 14 . Tutto in diretta su Sky ...... hanno permesso al due volte campione del mondo delladi salire al quarto posto nella ... Proseguendo nell'analisi della sua gara, Zarco ha parlato delche l'ha visto protagonista con Marini ...Lo spagnolo ha fatto suo l'appassionantecon il leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Ha ... Vittoria agevole nelleinvece per l'iberico Pedro Acosta, che ha tenuto a distanza l'italiano ...

Moto2, il duello Arbolino-Acosta si sposta ad Assen: chi si presenterà nella maniera migliore alle vacanze OA Sport

Tony Arbolino o Pedro Acosta. Pedro Acosta o Tony Arbolino. Ormai la Moto2 si può riassumere in questo modo, con i due grandi rivali che hanno monopolizzato tutta l'attenzione di quel che succede nell ...La MotoGP torna in pista ad Assen nel weekend per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva: in Olanda si ripresenterà il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin Sabato alle 10:50 le qualifiche, ...