Morta donna in bici investita da una betoniera a Milano

in ospedale ladi 60 anni che questa questa mattina, a Milano, è stata travolta da una betoniera mentre si trovava in bicicletta. Lo ha comunicato la Polizia locale che sta ricostruendo l'...A febbraio unadi 38 anni èdopo essere stata travolta da un camion , mentre si trovava sulla sua bicicletta in viale Brianza, all'angolo con piazzale Loreto, a Milano.I soccorsi sono arrivati immediati, ed è stata rianimata, ma si trovava in condizioni gravissime tanto che èal Policlinico dove è stata trasportata in codice rosso. Lasi trovava vicino ...

Palermo, donna costretta per 4 ore in barella in un androne di palazzo: morta TGCOM

È morta in ospedale la donna di 60 anni che giovedì mattina, a Milano, è stata travolta da una betoniera mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto alle 9.30 in piazza Durante. Gli ...Sul posto sono accorsi ambulanza e automedica che hanno subito rianimato e intubato la donna. Trasportata in codice rosso al Policlinico, la 60enne è morta poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite ...