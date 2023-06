Monza | città aderisce alla ‘Sport City declaration’

(Di giovedì 22 giugno 2023) Milano, 22 giu. (Adnkronos) – La Giunta comunale diha approvato oggi l’adesione, promossa dfondazione Sport. L’impegno dell’Amministrazione, che sarà sancito a breve con la firma ufficiale del documento da parte del sindacopresenza dei vertici della Fondazione, verterà sulla promozione di azioni ispirate a cinque princìpi cardine: investire nello sport come elemento di sviluppo sociale della, promuovendo lo sport presso tutte le fasce sociali, eliminando tutte le forme di discriminazione o sociale; sviluppare lacome modello di Sportprevedendo forme di sostegno, per rendere pienamente accessibili a tutti i cittadini, senza ...

... prodotte nelle fabbriche di, che già si distinguevano all'epoca per l'alto livello di ... Questo legame viene consolidato oggi con la donazione alladi defibrillatori semi - automatici (DAE),...Pur vivendo in varied'Italia come Bologna,e Venezia, ci è sembrata una bella sfida scegliere Mansuè e la campagna trevigiana come sede, nonostante la lontananza dalle principalid'...... trentennale riconoscimento consegnato ogni anno il 24 giugno, per San Giovanni, patrono della. "Artista e docente che per più di 60 anni ha sempre operato a, insegnante presso la scuola ...