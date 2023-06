Monopattini | targa | casco e polizza obbligatori Sosta vietata sul marciapiede

e assicurazione Il Ddl stabilisce inoltre il divieto di circolazione deielettrici privi di contrassegno (plastificato e non rimovibile) e di copertura assicurativa (assicurazione ...Niente auto di grossa cilindrata per i primi tre anni ai neopatentati e, inoltre, nuove norme per i, con l'obbligo di, assicurazione e casco. Questi alcuni dei punti principali ...Niente auto di grossa cilindrata per i primi tre anni ai neopatentati e, inoltre, nuove norme per i, con l'obbligo di, assicurazione e casco. Questi alcuni dei punti principali ...

Monopattini: casco e polizza obbligatori, sosta vietata sul marciapiede Il Sole 24 ORE

Sospensione della patente per chi guida dopo aver assunto droghe e per chi utilizza il telefono al volante: per i recidivi, revoca definitiva della licenza. Ma anche norme a tutela di chi si sposta in ...Arriva oggi in Consiglio dei ministri il nuovo Codice della Strada “salviniano”. Su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini arriverà una stretta più volte annunciata ...