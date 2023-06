(Di giovedì 22 giugno 2023) Alla fine si sono incontrati. Giuseppeed Ellysi sono visti aper una favore di fotografi emaker durato una quarantina di minuti. Con loro c’erano il candidato alla guida del, Roberto Gravina, e il leader di Sinistra italiana, Nicola. Il presidente M5s e la segretaria Pd si sono mostrati insieme, per poi diversi per le rispettive dichiarazioni e. “Stiamo lavorando con uno spirito di squadra“, ha comunque assicurato. L’incontro fraè stato informale anche per evitare che acquistasse un valore che va oltre il, dove Pd e 5s sostengono Gravina insieme a Verdi-Si, Socialisti e altre liste ...

Toscana, Marche, Lazio, Campania, ed Emilia Romagna, territori di allevamento dei bovini. Una cena di gala tra Dop e Igp La serata è entrata, poi, nel vivo con una cena. Università degli Studi del Molise (UNIMol), Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Molise. Tra i saltuari, sopra la media (+25%) gli aumenti in particolare in Trentino - Alto Adige, poi, Veneto, Abruzzo e Campania. In generale, la regione che nel periodo ha smarrito più consumatori.

