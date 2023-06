Molestie e abusi nel mondo della pubblicità | in rete pubblicate decine di storie | “È ora di smantellare il sistema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Mi umiliava davanti a tutti”. “Un giorno davanti a tutti mi prese il volto e mi diede un bacio”. “Il capo mi disse: il cliente vuole avere sesso con te, se non ci stai ti licenzio e ti sputtano”. Sono solo alcune dellediche sono emerse online dopo che è scoppiato il “Metoo” dele che sta riguardando importanti agenzie di comunicazione di Milano. E non c’è solo “la chat degli orrori” di We are social, come raccontato da un ex dipendente dell’agenzia sul Fatto quotidiano. Chi da giorni sta raccogliendo le segnalazioni è l’account Instagram di Tania (Taniume) che si presenta come copywriter e che ha usato il suo profilo per rilanciare le numeroseche sta ricevendo. Così tante che ha deciso di aprire un form online per raccogliere le denunce ...