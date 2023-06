Modi a Washington | il dialogo tra democrazie imperfette secondo Curtis

(Di giovedì 22 giugno 2023) “La visita del primo ministro indiano Narendraalla Casa Bianca metterà in evidenza la forza e la resistenza della partnership tra Stati Uniti e India e l’importanza che l’amministrazione di Joe Biden attribuisce al ruolo dell’India nel contrastare l’ascesa della Cina nella regione”, spiega Lisa, direttrice dell’Indo-Pacific Security Program del Cnas. La Casa Bianca ha organizzato auna super accoglienza: si tratta di una visita di Stato, il più alto livello di protocollo diplomatico che gli Stati Uniti accordano ai leader in visita, ed è da 14 anni che non viene riservato a un indiano. Oggi, giovedì 22 giugno,— che ha già incontrato Elon Musk e altre figure della business community a New York — riceverà un benvenuto cerimoniale alla Casa Bianca prima di avere un colloquio diretto con il ...

joe biden narendraEstratto dell'articolo di Gianni Vernetti per 'la Repubblica' Oggi a, il presidente Joe Biden riceverà alla Casa Bianca il primo ministro Narendrain occasione della sua prima ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro indiano Narendra, in visita di Stato a. Poco prima del suo arrivo, il portavoce dell'esecutivo americano, John Kirby, ha spiegato che "questa relazione bilaterale, che riteniamo sarà una delle più ......aveva affatto intenzione di varcare tale soglia e che la riapertura del negoziato con, ... O la guerra o l'accordo The Cradle annota come gli Usa abbiano tentato in varidi piegare l'Iran ...

India, il premier Modi a Washington: New Delhi merita un ruolo più ampio Milano Finanza

Oggi partiamo dalle parole di Joe Biden, che come sapete ha definito Xi Jinping un «dittatore», e dalla loro interpretazione, poi vi raccontiamo del viaggio del premier indiano Narendra Modi a ...Modi in visita negli Usa, Biden incassa il via libera alla produzione in India di motori F414 per aerei da combattimento da parte di General Electric. Mentre ...