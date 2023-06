... Stranizza d'amuri ; Carolina Cavalli, Amanda; Niccolò Falsetti, Margini; Vincenzo Pirrotta, Spaccaossa; Jasmine Trinca, Marcel!; Giacomo Abbruzzese, Disco Boy Migliore film commediaby, ...Premiata come Migliore Commediabydi Sydney Sibilia, la storia di Enrico '' Frattasio che sempre negli anni Ottanta inizia a creare e a vendere musicassette contraffatte per i suoi ...... premiato anche con il Nastro della legalità e per i due giovani protagonisti, a Sydney Sibilia il Nastro d'Argento per la migliore commediabypremiata anche per la produzione ...

«Mixed By Erry»: Enrico Frattasio racconta la sua vera storia, di ieri e di oggi Vanity Fair Italia

Il film "Rapito" di Marco Bellacchio ha dominato la cerimonia dei Nastri d'Argento, conquistando ben sette premi.Mixed By Erry è disponibile in Blu-ray e DVD con traccia audio italiana (51. DTS-HD Master Audio sul Blu-ray, Dolby Digital 5.1 sul DVD) e sottotitoli in italiano per non udenti. Presenti in entrambe ...