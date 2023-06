Mission | Impossible | Pom Klementieff | Chiesi a Tom Cruise di darmi un calcio nello stomaco | ma si rifiutò

(Di giovedì 22 giugno 2023) Pom, new entry del franchisenei panni di Paris, ha chiesto a Tomdi colpirla sul serio durante le riprese di una scena di lotta. Tra le new entry di- Dead Reckoning Part One, presentato in anteprima mondiale a Roma nei giorni scorsi, c'è anche Pom(Guardiani della Galassia) nei panni di una killer ribelle di nome Paris. L'attrice ha condiviso molte scene con il personaggio interpretato da Tom, ovvero Ethan Hunt, chiedendogli addirittura di colpirla sul serio durante una sequenza molto intensa. "Stavamo girando una scena di lotta molto sentita e volevo che mi colpisse allocon un vero. Avevo già indurito i miei addominali per ...

Tra le new entry di- Dead Reckoning Part One , presentato in anteprima mondiale a Roma nei giorni scorsi, c'è anche Pom Klementieff (Guardiani della Galassia) nei panni di una killer ribelle di nome ...Nella seconda parte, che partirà dal 9 agosto, arriveranno sicuramente "7" con Tom Cruise, "Barbie" con Margot Robbie e Ryan Gosling, la commedia francese "Due matrimoni alla ...Paramount Pictures International ha svelato uno spot di- Dead Reckoning: Parte 1 che contiene scene ...

Mission Impossible: provare a rincorrere Tom Cruise Impossibile: è veloce come un pollo Everyeye Cinema

Pom Klementieff, new entry del franchise Mission: Impossible nei panni di Paris, ha chiesto a Tom Cruise di colpirla sul serio durante le riprese di una scena di lotta. NOTIZIA di LUCA CARBONARO — ...paralizza la Capitale rendendo la quotidianità di chi la vive una “Mission Impossible”. Lui non se ne accorge e ricorda che “combatte per il grande schermo”, poi ascoltato dalla sottosegretaria ...