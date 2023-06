Minaccia infermiere al CTO | denunciato

(Di giovedì 22 giugno 2023)al CTO perché i tempi di attesa erano troppo lunghi. L’uomo avrebbe anche lanciato il telefono contro il plexiglass del triageal CTO. Ancora un caso di minacce a personale infermieristico. Ieri pomeriggio, infatti, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Questura di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale CTO. La segnalazione della centrale operativa parlava di una persona molesta. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, unli ha avvicinati indicando un uomo. L’ha raccontato che quest’ultimo lo avevato per poi lanciare il proprio cellulare contro il divisorio in plexiglass del triage. L’uomo lamentava tempi di attesta troppo lunghi. Gli operatori ...

Applaudito anche Renato Tocco, l'nella vita e protagonista del film che esplora i ... 2022, 42' Un documentario realistico, tattile e magico sull'isola di Chiloé, in cui ladegli ...Nell'ultimo periodo, durante un ricovero nel reparto di psichiatria al San Luca, avrebbe colpito con un pugno anche unprocurandogli lesioni e in un'altra occasione distrutto alcune ...... unaper il nostro sistema già fortemente indebolito dopo la pandemia Covid. La Svizzera, ... Secondo quanto emerge, infatti, in Italia la media per unche lavora nel settore pubblico ...

Non vuole aspettare il turno per la visita, minaccia l'infermiere e ... Fanpage.it

Non vuole aspettare il suo turno per essere visitato al Pronto Soccorso, così minaccia l'infermiere e poi scaglia il telefonino contro il divisorio in plexiglass del Triage. L'aggressione è avvenuta ...La necessità di infermieri dall'estero per la carenza di personale La necessità di infermieri dall'estero per la carenza di personale ...