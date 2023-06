Minacce | molestie e furti Io | fuorisede | costretta a lasciare Milano per paura

...Il giovane in un primo momento si è 'sfogato' contro l'ex compagna ricoprendola di offese e,... Da lì la donna ha subìto numerosetelefoniche e via messaggio , tanto da vedersi costretta ...... il furto con danneggiamenti volontari (7), fuga a seguito di sinistro con feriti (4), invasione di terreni ed edifici (3),(3) e contraffazione di documenti (3). Per quanto ...Le, che avvenivano anche per telefono, si erano rivelate eccessivamente insistenti ed invasive, traducendosi anche in offese,ed aggressioni fisiche, e, dunque, non più tollerabili, ...

Perugia, minacce, molestie e atti di vandalismo contro il padrone di casa: condannati PerugiaToday

Sono finite in tribunale le continue liti tra vicine di casa per il karaoke a Termini Imerese (Pa). Madre e figlia erano solite cantare a squarciagola a qualunque ora rendendo la vita impossibile ...LONATE POZZOLO Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex moglie nei confronti di un uomo di 57 anni ...