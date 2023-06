Milinkovic Savic richiesta di Inzaghi! Inter | spunta altro nome ? TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sergejè unadi Simone Inzaghi, che vorrebbe portare all’il suo ex pupillo dai tempi della Lazio. Maanche unprofilo DESIDERIO ?rimane ladi Inzaghi a Steven Zhang. Il tecnico piacentino mira ad un’altra finale di Champions League e per rendere ancor più competitiva l’pensa al suo Sergente. Mai come quest’anno, il serbo può essere veramente appetibile sul mercato. Il suo contratto va in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovarlo. Claudio Lotito è alle strette: o lo vende ora oppure dovrà accettare di perderlo a zero il prossimo anno. La valutazione è di 40 milioni di euro, che può abbassarsi anche a 32/35 col passare delle ...