Milinkovic-Savic nella lista dell’Inter | ma due ostacoli – CdS

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il nome di Sergejrestadei rinforzi per il centrocampo. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono dueprincipalitrattativa. DOPPIO OSTACOLO – Resta di moda il nome di Sergejper il centrocampo, la cui opzione numero uno è sempre Davide Frattesi. Nel caso quest’ultimo dovesse sfumare, il serbo interesserebbe sicuramente ai nerazzurri. Che avrebbero però due. Il primo è la “variabile Lotito“, con cui i rapporti non sono esattamente idilliaci e con il quale resta difficilissimo trattare. Il secondo è la Juventus, che in attesa di capire il futuro di Adrien Rabiot (in scadenza di contratto) punta proprio ...

Tre anni di contratto e nuova alternativa tra i pali oltre a VanjaVai alla FotogalleryCon l'addio di Sandro Tonali il Milan rientra in piena corsa per due big: si complicano i piani di mercato della Juventus Nella giornata di oggi si sono mosse le acque in maniera concreta in Serie A ...'L'importante è che ci sia unità di intenti, bisogna lavorare per rinforzare la squadra', ha continuato Riggio.'Vendere Tonali significa reinvestire sul mercato per Frattesi,o ...

Pedullà – Inter, Milinkovic-Savic pista fredda e difficilmente si scalderà fcinter1908

Sergej Milinkovic Savic, in arte il Sergente, giocatore su cui Massimiliano Allegri ha messo gli occhi addosso ormai da parecchi anni, è il sogno neanche troppo segreto della Juventus. Ogni estate il ...Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ha trovato l’accordo per il trasferimento alla Juve: Rovella possibile chiave di volta dell’affare Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la ...