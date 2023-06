Milano | McArthurGlen celebra il ‘pride month’ con Dargen D’Amico e altri al Parco Ravizza

(Di giovedì 22 giugno 2023), 22 giu. (Adnkronos) – Serravalle Designer Outlet tinge di arcobaleno la città di. Un progetto di condivisione e arricchimento dedicato alla comunità del capoluogo lombardo, per supportare anche la comunità LGBTQIA+. Un impegno che si rinnoverà durante tutto il, il mese di giugno. La città della madonnina, disseminata di appuntamenti speciali a sostegno dell’inclusività, arricchisce così la sua agenda di un nuovo imperdibile appuntamento.Per tutta la settimana del 19 giugnoha scelto di promuovere una full immersion esperienziale, un happening tutto da sentire e vivere attraverso una serie d’installazioni luminose composte da fasci arcobaleno che inonderanno le chiome degli alberi del. Un grande rainbow, simbolo ...

DJ Polly & Pamy a'The Sound of Colors' Proprio il Parco Ravizza di, lo scorso anno, era stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione voluto e supportato da ...Sostengono la XV edizione di Wine&Thecity La Reggia Designer Outlet, Zurich Bank, A&C Motors Concessionaria Audi per Napoli e Caserta, Mulino Caputo, Miriade, Aceto Andrea. L'...Ad esempio,Noventa di Piave Designer Outlet sostiene il concetto "Design Takes You ... Sicilia Outlet, Orio Center, Roma Outlet, SanPellegrino Outlet e Westfield. Il general ...

Milano: McArthurGlen celebra il 'pride month' con Dargen D'Amico e ... Il Dubbio

Proprio il Parco Ravizza di Milano, lo scorso anno, era stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione voluto e supportato da McArthurGlen e da Serravalle Designer Outlet, finalizzato al ...I due artisti, insieme a La B. Fujiko a Polly & Pamy, celebrano il mese più libero di tutti con un evento gratuito organizzato da MacArthurGlen aperto a tutti. Quando Appuntamento il 22 giugno al Par ...