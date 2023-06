Milano | donna in bici travolta e uccisa da una betoniera Il dramma degli «angoli ciechi» dei mezzi pesanti

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ancora una ciclista morta, ancora a, e ancora con una dinamicaticamente simile ad altri recenti episodi. L’incidente mortale si è verificato attorno alle 9.30 di questa mattina in piazza Durante, nella zona Nord della città, quando unadi 60 anni è statada una. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Soccorsa e rianimata dal 118 dopo un arresto cardiaco, laè stata trasportata in codice rosso al Policlinico, ma è deceduta poche ore più tardi. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia locale, lae il mezzo pesante procedevano nella stessa direzione, quando laha svoltato in piazza Durante senza accorgersi della presenza della. Non è ancora chiaro se ...

Unadi 60 anni è stata investita e uccisa da una betoniera a. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 in piazza Durante, poco distante da piazzale Loreto. Inutili i tentativi ...È avvenuto questa mattina verso le 9.20. Secondo quanto ricostruito il mezzo pesante ha svoltato verso destra travolgendo lache, a bordo della sua bici, si trovava nei pressi della fiancata del veicolo. La 60enne è stata soccorsa e rianimata dal personale del 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico

