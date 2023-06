Milano | betoniera investe donna in bici | morta 60enne

... poco distante da piazzale Loreto Immagine di repertorio (Fotogramma) Una donna di 60 anni è stata investita e uccisa da una. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.Da febbraio ad oggi, come scrive Repubblica , aci sono state quattro persone uccise in strada ada una. Forse dovresti anche sapere cheÈ morta in ospedale la donna di 60 anni che questa questa mattina, a, è stata travolta da unamentre si trovava in bicicletta. Lo ha comunicato la Polizia locale che sta ricostruendo l'accaduto. Dai primi rilievi la donna e il mezzo pesante procedevano ...

Ciclista investita da una betoniera in piazza Durante: morta donna di 60 anni.

