(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Una donna di 60 anni è stata investita eda una. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 in piazza Durante, poco distante da piazzale Loreto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico ma le sue condizioni si sono rivelate sin da subito gravissime. Lo scorso 20 aprile una ciclista di 39 anni è statada unaall’angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. A febbraio una donna di 38 anni è morta dopo essere statada un camion, mentre si trovava sulla sua bicicletta in viale Brianza, all’angolo con piazzale Loreto, a. L'articolo ...

Laè stata soccorsa e rianimata dal personale del 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico- - > Il luogo dell'incidente che è costato la vita a una ciclista- ANSA . Una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera a. L'incidente è avvenuto alle 9.30 di giovedì 22 giugno, in piazzale Durante a poca distanza da piazzale Loreto, ...A febbraio una donna di 38 anni è morta dopo essere stata travolta da un camion, mentre si trovava sulla sua bicicletta in viale Brianza, all'angolo con piazzale Loreto, a

Milano, 60enne travolta e uccisa da betoniera Entilocali-online

La salma della 60enne è stata posta sotto sequestro dal pm di turno della procura di Milano che disporrà l’esame autoptico. Si tratta del quarto incidente mortale avvenuto in pochi mesi nel capoluogo ...Un'altra donna a bordo della sua bicicletta è rimasta vittima di un mezzo pesante: è successo giovedì mattina in piazza Durante dove una 60enne è stata investita ... all'angolo con via per Novate, a ...