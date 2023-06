(Di giovedì 22 giugno 2023) Ilguarda in Olanda per rinforzare una mediana che presto sarà orfana di. Ilè quello di Rejinders, centrocampista...

Sull'asse Inter -balla anche ildi Marcus Thuram: il 25enne attaccante farebbe al caso di nerazzurri e rossoneri, chiamati a puntellare il reparto offensivo dopo cessioni e addii ...Ilavrebbe già pronto il sostituto in caso di addio a Sandro Tonali . Il centrocampista ex Brescia sarebbe, infatti, sempre più vicino all'inatteso trasferimento in Premier League, al Newcastle . ...IT, si è rifatto avanti pure il, però quelle coi rossoneri sono state solo delle chiacchierate. Il mercato, del resto, è appena partito, con ildi Zaniolo già però molto 'caldo'.

Milan, nome nuovo per il post-Tonali | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il calciomercato estivo sarà incentrato sul nome di Romelu Lukaku: l'attaccante belga torna in Serie A ma può tradire l'Inter.Il Milan guarda in Olanda per rinforzare una mediana che presto sarà orfana di Tonali. Il nome nuovo è quello di Rejinders, centrocampista olandese in forza all’Az.