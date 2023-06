Milan | il tifoso Salvini | “Non reggo addio Maldini | Ibrahimovic e Tonali”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ilrossonero non ha nascosto la delusione per le recenti vicende che coinvolgono il clubista.

Matteo Salvini , Ministro dei trasporti e delle infrastrutture nonché grandedel, a margine dell'inaugurazione del cantiere della fermata a Piazza Venezia della Metro C di Roma ha commentato le ultime notizie riguardanti i rossoneri. In modo particolare le voci ...Il portiere ex Cremonese, Udinese e Sampdoria e preparatore (Samp e) Luigi Turci è ... Per ilsapere di perdere un giocatore forte come Tonali può rappresentare debolezza, ma lo si fa per ...... oppure i nomi dei sostituti pronti a rendere ilpiù forte e vincente, non cambieranno la nuda e cruda realtà, ilper denaro accetta tutto. Allora ilè a un bivio, deve decidere se ...

Tifosi Milan furiosi: 'Che follia, stiamo regalando un altro scudetto al Napoli' AreaNapoli.it

Nella sala del refettorio della Camera dei Deputati si è tenuto un convegno dal titolo “L’antisemitismo nello sport”. All'evento ha partecipato anche il presidente ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...