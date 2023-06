Milan-Guler | nuovi sviluppi | il padre incontra il presidente del Fenerbahçe E la madre lancia un messaggio social

Perché ilavrebbe a disposizione una cifra astronomica da investire per giocatori importanti e giovani di talento (vedidel Fenerbahce, clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro).Serve un altro mediano in grado di interdire e rilanciare e, in questo momento, ilnon ha ...eccelso che arriverebbe a parametro zero e costituirebbe una soluzione nell'immediato) e Arda. ...Cardinale e la politica delnon prevede l'acquisto di giocatori pronti come lo furono i 3 ... Altra lacuna (enorme) è quella della fascia destra, dove si potrebbe andare a puntare sia suche ...

Giovane, duttile e mancino: Guler tenta il Milan, ma c'è tanta concorrenza La Gazzetta dello Sport

Nonostante il Milan ci stia provando. Si punta sulla volontà del belga ... Rossoneri sempre alla finestra per Arda Guler che il Fenerbahce prova a blindare: il presidente del club turco Ali Koç si è ...Il Milan, soprattutto con l'incasso in arrivo dal Newcastle, è pronto a pagare la clausola rescissoria del fantasista, 17,5 milioni di euro ...