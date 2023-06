Milan | addio Tonali e terremoto | Lukaku rossonero E non solo | doppia bomba sull' Inter

(Di giovedì 22 giugno 2023) Une montagne russe, travolto e scosso dal calciomercato: si parte da Sandro. Già, perché la bandiera rossonera, tifosissimo del, se ne va. Impossibile resistere al potere economico del Newcastle, da cui è a un passo, manca soltanto l'ufficialità. Il contratto offerto al giocatore è da 8-10 milioni più bonus. Aldovrebbero arrivare la bellezza di 75 milioni di euro: il Newcastle ne offriva 70, i rossoneri ne volevano 80, intesa a metà strada. Il giocatore, che attualmente percepisce 2,5 milioni di euro, ha dato il suo sì. Tutto fatto, a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultima ora. Un colpo durissimo per il, che perde quello che è probabilmente il suo giocatore più rappresentativo. Uno come, a centrocampo, è merce ...

Tanto mercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. I titoli sono dedicati soprattutto alle trattative delle big, tra il probabile addio di Tonali al Milan che secondo una clamorosa indiscrezione de La Gazzetta dello Sport potrebbe andare su Lukaku.

