Migranti | Zuppi | Mai eludere la legge del mare | chi è a rischio si salva

...ha tenuto l'omelia durante la veglia di preghiera "Morire di speranza" in memoria deiche perdono la vita nei viaggi verso l'Europa. Nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere,...commenta Commentando le ultime tragiche morti diin mare, il presidente della Cei Matteoesorta alla solidarietà e, nella sua omelia alla veglia 'Morire di speranza', afferma: 'Non dobbiamo mai accettare che sia messa in discussione ...19.35: salvare chi è a rischio "Non dobbiamo mai accettare che sia messa in discussione in nessuna occasione l'umanissima e responsabile legge del mare, regola di umanità per cui chiunque ...

Migranti, Zuppi: salvare chi è a rischio RaiNews

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha tenuto l'omelia durante la veglia di preghiera "Morire di speranza" in memoria dei migranti che perdono la vita nei viaggi ...Centinaia di donne e di uomini, insieme ai migranti e ai profughi di tante terre, hanno fatto memoria delle vittime dei viaggi della speranza. Nomi, e le storie sono stati ricordati al Signore nella ...