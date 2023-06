Vincenzo, Fondazione Diabetologica Mediterranea. Interventi dalle sedi di ... Majorini del Foro di Agrigento, esperto di diritti umani, deie delle vittime di discriminazioni. Modera ...... sul tavolo la riforma del patto di stabilità e la politica europea sui. Fitto annuncia l'... Sono con noi, in ordine di scaletta, Giuseppe, deputato e responsabile Esteri nella ...... sul tavolo la riforma del patto di stabilità e la politica europea sui. Fitto annuncia l'... Sono con noi, in ordine di scaletta, Giuseppe, deputato e responsabile Esteri nella ...

Migranti: Provenzano, ‘Pd vota contro supporto a guardia costiera libica’ La Sicilia

Non ci sono i ricollocamenti obbligatori, non si supera il regolamento di Dublino e i rimpatri sono una trappola. Insomma, per l'Italia i rischi sono molti di ...I 27 membri del Consiglio Affari Interni hanno trovato l’accordo per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Piantedosi: “L’Italia ha ottenuto i ...