Migranti | Meloni e Metsola | “Prioritaria la difesa dei confini esterni” | l’incontro a Palazzo Chigi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un’ora di colloquio, scambio di vedute sui principali temi europei, a partire da migrazione, Ucraina, economia, anche in vista del Consiglio Europeo del 29-30 giugno. La presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, a. Il vertice romano, alla presenza del ministro per gli Affari europei, Raffale Fitto, rappresenta un altro tassello di quel mosaico diplomatico messo in atto dal premier sin dal suo insediamento. Ovvero tessere una tela di relazioni personali e interlocuzioni istituzionali per offrire la posizione italiana su temi non più procrastinabili.riceve: scambio di vedute su Ucraina,, economiatra il premier e il Presidente del ...