Michele Marchesi dice addio a Caduta Libera | ecco il motivo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 giugno 2023)è uno dei programmi più amati di Canale 5. Sono anni che il game show di Gerry Scotti consente ai concorrenti di mettersi alla prova per cercare di portare a casa il montepremi finale. Uno dei campioni più longevi èche, in totale, ha vinto una cifra pari a 656000 euro. Nonostante il suo incredibile percorso, anche per lui, è arrivato il momento di abbandonare la trasmissione. È stato il diretto interessato ad annunciare il suo ritiro. Potrebbe interessarti:, dove cadono i concorrenti quando vengono eliminati?abbandona: le sue parole, grazie alla sua bravura, ha conquistato la simpatia ...