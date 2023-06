Metsola incontra Meloni | Presto la terza rata del Pnrr

(Di giovedì 22 giugno 2023) AGI - Un accordo sul versamento all'Italia delladelè previsto "in questi giorni o settimane, quando tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti". Ad annunciarlo ai microfoni del Tg1 è la Presidente dell'Europarlamento, Roberta, che oggi è stata ricevuta a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia. L'incontro e' durato circa un'ora. Prima di lasciare la sede del governo in auto,ha salutato con un abbraccio il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Grazie Giorgia! pic.twitter.com/cz5YWcyX5Y — Roberta(@EP President) June 22, 2023 "Contatti stretti e continui" L'incontro si inserisce nel contesto di contatti stretti e continui tra le due presidenti e, secondo quanto si apprende, è stata l'occasione ...

vedi anche Pnrr, rischio tempi più lunghi per alcune opere: focus sulle ferrovie I temi Meloni ha inoltre ribadito ala necessità che l'intesa tra ministri dell'Interno Ue dell'8 giugno sul ...Il Presidente del Consiglio Giorgia MeloniRoberta, Presidente del Parlamento europeo, a Palazzo Chigi. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT... La presidente del Parlamento Roberta, in visita ufficiale a Roma,il presidente del Consiglio Giorgia Meloni; Francia : Visita del Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva; ...

Meloni incontra la presidente del Parlamento Ue Metsola e cerca ... Fanpage.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Metsola. Presidente Pe: 'Presto l’accordo sul terzo pagamento del Pnrr' ...la maltese Roberta Metsola, esponente del gruppo dei popolari europei Ppe. Nel faccia a faccia tra le due donne si sono toccati molti argomenti – migranti, Ucraina, Pnrr, elezioni – secondo quanto ...