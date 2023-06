Mes | maggioranza e governo disertano la commissione alla Camera | il testo della ratifica è approvato con i voti dell’opposizione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Allungare i tempi. Allungarli ancora. È la strategia esplicita sulla quale, da tempo, punta il centrodestra riguardo al Meccanismo europeo di stabilità. Per Fratelli d’Italia e Lega, a un estremo c’è un elettorato svezzato con lo scetticismo sul Mes, difficile da scontentare. All’altro estremo, le pressioni di Bruxelles e il difficile equilibrio che Giorgia Meloni sta cercando affinché, nella partita, rientrino alcune concessioni sul Pnrr e una linea morbida sulla definizione del nuovo Patto di stabilità. In questo scenario va inquadrata l’assenza dei partiti di centrodestra e del rappresentante deldai lavoriEsteri. Il provvedimento che prevede ladell’intesa di modifica del Trattato istitutivo del Mes, dunque, è stato ...

La commissione Esteri della Camera ha approvato il testo base del disegno di legge di ratifica del. Ma, in assenza dei deputati dellache hanno scelto di non presentarsi, il testo ...Sullo sfondo restano le tensioni dentro la: dalla vicenda, che vede la premier e il ministro Giorgetti su posizioni contrapposte, fino all'inchiesta di Report sulla ministra Daniela ...Leggi Anche Crippa (Lega): 'non serve, restiamo contrari alla ratifica', Boccia: 'pericolosa' Sulla stessa linea d'onda anche il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia . ...

Mes, la maggioranza diserta il voto in commissione esteri. Schlein: “Mai vista una cosa simile Il Fatto Quotidiano

La maggioranza ha disertato la commissione Esteri della Camera e, in assenza dei deputati del centrodestra è stato approvato – con il solo voto favorevole di Pd, Italia viva/Azione e +Europa – il ...Alla fine si decide di non decidere. Almeno per il momento. Sulla ratifica del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità (detto anche Fondo salva-Stati), la maggioranza all'ultimo sceglie di non ...