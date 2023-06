Mes | la Commissione approva il testo base | ma il centrodestra non partecipa ai lavori

"La maggioranza non partecipa al voto sulnellaEsteri della Camera. Intervista a Andrea Orsini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Andrea Orsini (deputato, Fi). L'intervista è stata registrata giovedì 22 giugno 2023 alle ..."La maggioranza non partecipa al voto sulnellaEsteri della Camera. Intervista a Enzo Amendola" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Enzo Amendola (deputato, già ministro per gli Affari europei, Partito Democratico - Italia ...Oggi inIII si votava il testo base del disegno di legge parlamentare di ratifica della riforma del. Mi scuso per l'affastellamento di genitivi (e per l'abbottamento di genitali), ma ...

Alta tensione sul Mes, Meloni rinvia il Cdm Agenzia ANSA

La commissioe Esteri della Camera ha approvato il testo base del disegno di legge di ratifica del Mes. In assenza di tutti i deputati della maggioranza il testo è stato votato da Pd, Iv-Azione e Avs.II partiti di maggioranza hanno scelto di non partecipare alla votazione in commissione Esteri sulla convalida del Mes. Salvini: sintonia con il ministro dell’Economia. Schlein: governo fantasma. L’Eu ...