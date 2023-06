MES | Giorgetti per la ratifica | Meloni furiosa | “Qui salta tutto”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 giugno 2023) È pronto a consumarsi sulladel MES lo scontro tra Premiere il suo Ministro dell’Economiache strizza l’occhio all’Europa . Il Mes non produrrebbe “nuovi o maggiori oneri”, non si intravede “un peggioramento del rischio” e anzi potrebbe portare a un miglioramento del rating dell’Italia.Mes. Tesoro sblocca laIl parere del capo di gabinetto del ministro dell’Economia Giancarlo“è tecnico”, dicono a più voci dal governo. Gli effetti però sono tutti politici visto che, di fatto, sblocca il sì al Mes e incrina (non poco) il muro tirato su da Giorgiaalladel Meccanismo europeo di stabilità, generando tensioni nel centrodestra. Tanto più che la fetta dei più irremovibili sull’argomento sono proprio nella Lega, il ...