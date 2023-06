Mes | è scontro tra Giorgetti e Meloni

(Di giovedì 22 giugno 2023) Fosse dipeso da lei, la diatriba sul Mes non sarebbe nemmeno cominciata. Il no di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio, al Mes, rimane irremovibile. Ma bisogna evitare che la mancata ratifica diventi una peso e un problema, che vada a gravare sul discorso Pnrr, e su quello della migrazione. Intanto L'articolo proviene da Il Difforme.

È pronto a consumarsi sulla ratifica dellotra Premier Meloni e il suo Ministro dell'Economia Giorgetti che strizza l'occhio all'Europa . Ilnon produrrebbe " nuovi o maggiori oneri", non si intravede " un peggioramento del ...LA REPUBBLICA 'Giorgetti - Meloni' titola in apertura il quotidiano Gedi. 'Decreto Lavoro, le assenze di FI mandano ko il governo. Pd e 5S: sono allo sbando', si legge nel taglio alto. ...Lotra i due palazzi si è consumato ieri. La pressione politica da Bruxelles perché Roma ... dice che non ci sono rischi nella ratifica del Trattato sul. Per il Mef, con la ratifica l'...

Sul Mes si consuma lo scontro tra Giorgetti e Meloni. E intanto Tremonti se la ride Il Foglio

Segui Tag24 anche sui social È un tema che ciclicamente torna in auge portando, con sé, un cumulo importante di tensioni ed apprensioni. Stiamo parlando del Meccanismo Europeo di Stabilità, meglio con ...Prime pagine dei quotidiani dedicate allo scontro Giorgetti-Meloni sul Mes. Alla Camera un... Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle ...